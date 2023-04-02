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Під Києвом собака виявив гранату (фото)

Фото: під Києвом собака виявив гранату (t.me/policekyivregion)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селі Мощун Київської області собака на прогулянці у лісі виявив гранату до підствольного гранатомета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Мешканець села вивів собаку до місцевого лісу, де пес натрапив на небезпечний предмет.

Правоохоронці на місці встановили, що це виявилась граната до підствольного гранатомета. На місце викликали спеціалістів ДСНС. На щастя, ні собака, ні її господар не постраждали.

Українців застерігають від відвідування лісів, де були розташовані російські війська чи місць, де велись активні бойові дії.

Нагадаємо, нещодавно у Львові в багатоквартирному будинку вибухнула граната, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

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