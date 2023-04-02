Під Києвом собака виявив гранату (фото)

Мешканець села вивів собаку до місцевого лісу, де пес натрапив на небезпечний предмет.

Правоохоронці на місці встановили, що це виявилась граната до підствольного гранатомета. На місце викликали спеціалістів ДСНС. На щастя, ні собака, ні її господар не постраждали.

Українців застерігають від відвідування лісів, де були розташовані російські війська чи місць, де велись активні бойові дії.

Нагадаємо, нещодавно у Львові в багатоквартирному будинку вибухнула граната, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.