Під Києвом в шістьох дитсадках отруїлися діти: ведеться розслідування

В садочках Київської області за сьогодні отруїлось майже 20 дітей. Спалах ймовірно пов'язаний з кейтерінговою компанією, як забезпечувала заклади освіти продуктами харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну установу "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
"В Київській області зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції в шести приватних дитячих садочках Бучанського та Фастівського районів повʼязаний з компанією, яка забезпечувала заклади освіти харчуванням", - повідомили в установі.
За їх даними, станом на 1 вересня зареєстровано 18 випадків серед дітей від 2 до 6 років, які 30 серпня вживали продукти харчування, доставлені в садочки кейтеринговою компанією.
Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 17 дітей, з них 1 дитина у відділенні інтенсивної терапії.
Фахівцями ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ" розпочато епідеміологічне розслідування з метою встановлення джерела інфікування та локалізації спалаху.
В установі повідомили, що зараз проводяться лабораторні обстеження, які направлені на виявлення збудника захворювання.
Гострі кишкові інфекції є досить небезпечними через розвиток ускладнень, особливо у дітей. Для захисту від кишкових інфекцій слід дотримуватись наступних правил:
При появі перших симптомів кишкової інфекції, не займайтеся самолікуванням - негайно звертайтеся до лікаря.
Нагадаємо, у червні у лікарні Львова потрапили 11 людей з попередніми діагнозами "гостра кишкова інфекція" та "бактеріальна кишкова інфекція". Частина людей в різний час харчувалась в одному кафе, а інша частина - вживала їжу під час банкету в одному з львівських ресторанів.
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