Під Києвом в шістьох дитсадках отруїлися діти: ведеться розслідування

"В Київській області зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції в шести приватних дитячих садочках Бучанського та Фастівського районів повʼязаний з компанією, яка забезпечувала заклади освіти харчуванням", - повідомили в установі.

За їх даними, станом на 1 вересня зареєстровано 18 випадків серед дітей від 2 до 6 років, які 30 серпня вживали продукти харчування, доставлені в садочки кейтеринговою компанією.

Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 17 дітей, з них 1 дитина у відділенні інтенсивної терапії.

Розпочато розслідування

Фахівцями ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ" розпочато епідеміологічне розслідування з метою встановлення джерела інфікування та локалізації спалаху.

В установі повідомили, що зараз проводяться лабораторні обстеження, які направлені на виявлення збудника захворювання.

Профілактика кишкових інфекцій

Гострі кишкові інфекції є досить небезпечними через розвиток ускладнень, особливо у дітей. Для захисту від кишкових інфекцій слід дотримуватись наступних правил:

не вживайте в їжу продукти, доброякісність яких викликає сумнів;

не залишайте приготовлену їжу більш ніж на 2 години та не розморожуйте продукти за кімнатної температури;

не купуйте продукти харчування, у місцях стихійної торгівлі;

ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти харчування перед вживанням;

для оброблення різних видів продуктів використовуйте різні дошки;

суворо дотримуйтесь термінів вживання та умов зберігання продуктів харчування;

всі харчові продукти необхідно вкривати від комах, харчові відходи тримати в контейнерах з кришкою, знищувати мух;

мийте овочі і фрукти перед вживанням чистою безпечною водою;

використовуйте чисту воду: не пийте воду з випадкових джерел, водопроводу, призначеного для технічних цілей, колодязів та неглибоких свердловин;

кип'ятіть або дезінфікуйте воду з джерел, якість якої невідома. Кип'ятіння - надійний спосіб знезараження води в умовах виживання;

не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах;

дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки з милом, особливо перед приготуванням та вживанням їжі, після повернення з вулиці, користування туалетом. В разі неможливості миття рук – використовуйте засоби дезінфекції, вологі дезінфікуючи серветки.

При появі перших симптомів кишкової інфекції, не займайтеся самолікуванням - негайно звертайтеся до лікаря.

Нагадаємо, у червні у лікарні Львова потрапили 11 людей з попередніми діагнозами "гостра кишкова інфекція" та "бактеріальна кишкова інфекція". Частина людей в різний час харчувалась в одному кафе, а інша частина - вживала їжу під час банкету в одному з львівських ресторанів.

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