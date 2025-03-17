Під Києвом Mitsubishi та маршрутка потрапили у масштабне ДТП: фото та перші деталі

За даними поліції, аварія сталась вранці понеділка, 17 березня, близько 08:00 години, на одній з доріг у місті Вишневе. Правоохоронці встановили, що відбулось зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою, внаслідок чого остання перекинулася.

За попередньою інформацією постраждало п'ять пасажирів маршрутного таксі, яких госпіталізовано до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

"На місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції. Надалі буде надано правову кваліфікацію вказаної події згідно з чинним законодавством", - сказано у повідомленні.

ДТП у Києві

Нещодавно нетверезий водій влаштував ДТП під час комендантської години в Києві. Постраждали троє пасажирів та сам водій, у якого зафіксували перевищення алкоголю в крові в 10 разів.

"Автопригода відбулась 2 березня, близько 2:00, під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність", - повідомляли у поліції.

Варто нагадати, що раніше ми писали про те 21 лютого, що нетверезий водій у Києві влаштував потрійну аварію на дорозі. Він зіткнувся з маршруткою та автомобільним підіймачем, постраждала жінка.