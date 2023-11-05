UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Києвом електричка насмерть збила 15-річну дівчину

Фото: електричка насмерть збила 15-річну дівчину (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 4 листопада, під Києвом електропотяг насмерть збив 15-річну дівчину. Інцидент стався поблизу станції "Лісова Буча".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Київської області.

За даними правоохоронців, надзвичайна подія сталася вчора, близько 16 години.

"Поліція попередньо встановила, що 31-річний машиніст застосував екстрене гальмування, побачивши людину на колії, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося", - повідомили правоохоронці.

Наразі слідчі розпочали досудове розслідування.

"Поліція Київської області нагадує: залізничний транспорт - зона підвищеної небезпеки. Будьте обережними на залізничних коліях, особливо у темну пору доби!", - додали правоохоронці.

Самогубства в столиці

Нагадаємо, що протягом жовтня у Києві сталося два парні самогубства підлітків. Спочатку зведені брат і сестра вистрибнули із 24-го поверху, а через кілька днів дві подруги викинулись із недобудови.

РБК-Україна вже повідомляло, яка поведінка дитини має насторожити батьків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бучапотяг