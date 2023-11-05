Під Києвом електричка насмерть збила 15-річну дівчину

За даними правоохоронців, надзвичайна подія сталася вчора, близько 16 години.

"Поліція попередньо встановила, що 31-річний машиніст застосував екстрене гальмування, побачивши людину на колії, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося", - повідомили правоохоронці.

Наразі слідчі розпочали досудове розслідування.

"Поліція Київської області нагадує: залізничний транспорт - зона підвищеної небезпеки. Будьте обережними на залізничних коліях, особливо у темну пору доби!", - додали правоохоронці.

Самогубства в столиці

Нагадаємо, що протягом жовтня у Києві сталося два парні самогубства підлітків. Спочатку зведені брат і сестра вистрибнули із 24-го поверху, а через кілька днів дві подруги викинулись із недобудови.

РБК-Україна вже повідомляло, яка поведінка дитини має насторожити батьків.

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