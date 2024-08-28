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Під Києвом у Десні виявили отруйні речовини, які стікають з РФ

Середа 28 серпня 2024 16:34
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Під Києвом у Десні виявили отруйні речовини, які стікають з РФ Фото: у річці Десна виявили отруйні речовини (desna-buvr.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав Вишгородський міський голова Олексій Момот у себе в Facebook.

За його словами, 26 серпня було проведено позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На засіданні було прийнято рішення заборонити для мешканців купання та вилов риби у Десні.

"В річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Категорично заборонити всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках", - написав Момот.

Заборона буде діяти для Броварської, Вишгородської та Пірнівської територіальної громад до отримання безпечних показників від екологів.

Варто зауважити, що Десна - це одна з найбільших річок України, що протікає на півночі країни і є правою притокою Дніпра. Довжина річки становить близько 1,130 км, з яких приблизно 591 км знаходяться на території України. Вона бере свій початок в Росії, в Смоленській області, і протікає через Чернігівську, Київську та Сумську області.

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Цікаво і те, що напередодні у річці Сейм, яка є притокою Десни, також було зафіксовано забруднюючі речовини.

За даними Державного агентства меліорації та рибного господарства України, у річці Сейм зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

Саме тому відповідна екологічна комісія прийняла рішення про заборону купатися, виловлювати рибу та використовувати воду з річки для господарських потреб через загрозу для здоров'я людей та місцевим жителям.

Нагадаємо, раніше глава Міндовкілля заявляв, що через війну деякі природні ресурси України були втрачені назавжди. Було пошкоджено майже 3 мільйони гектарів лісу, що становить майже третину лісових територій країни, а також російське вторгнення завдало шкоди 600 видам фауни та 750 видам флори.

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