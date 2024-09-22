Під Києвом чоловік влаштував стрілянину з автомата у магазині, є поранені

Повідомляється, що близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зайшов до магазину в Обухівському районі та відкрив хаотичну стрілянину. Він поранив продавщицю та власника магазину, після чого втік.

Поліція викликала медиків, встановила особу стрільця та розпочала операцію із затримання. Ним виявився 36-річний раніше засуджений місцевий житель, його оперативно затримали.

Пораненим надали медичну допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Порушено кримінальну справу за хуліганство із застосуванням зброї. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.