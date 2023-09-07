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Під Києвом чоловік підірвав себе гранатою (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У місті Вишневе (Київська область) сьогодні, 7 вересня, загинув чоловік унаслідок вибуху гранати.

Про це розповідає начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Зазначається, що подія сталася близько 16 години. Жителі міста Вишневе повідомили про вибух та задимлення в одній із багатоповерхівок. 

Фото: Наслідки підриву (t.me/andrii_nebytov)

В одному з помешкань поліцейські Бучанського управління поліції Київської області виявили тіло 47-річного чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати М-50.

"За попередніми даними громадянин вчинив самогубство", - додав Нєбитов. 

Помешкання зазнало ушкоджень. Окрім загиблого, із місцевих жителів внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Надзвичайні події в Україні

Нетверезий чоловік у центрі Кропивницького на АЗС погрожував людям підірвати гранату, але коли зрозумів, що на місце їде поліція, вирішив втекти. Але правоохоронці, яким довелося стріляти на попередження, затримали його.

Також шахраї використовували фотографію глави МОЗ України для продажу неіснуючих ліків. Правоохоронцям вдалося ліквідувати схему і затримати її організаторів.

Нещодавно правоохоронці затримали чоловіка, який розпочав стрільбу в центрі Дніпра. Місцевий мешканець із вікна автомобіля вистрілив декілька разів із травматичного пістолета

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