Під Києвом чоловік підірвав гранатою поліцейських: його застрелили на місці

Вчора у Київській області стався смертельний інцидент. Чоловік кинув в поліцейських гранату, через що правоохоронцям довелося його нейтралізувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної по України.
"12 липня о 22:33 до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.
Далі на місце оперативно прибули поліцейські Бучанського районного управління поліції, а також спецпризначенці.
Під час припинення правопорушення правоохоронці знайшли до будинку. В цей час чоловік привів у дію бойову гранату та кинув її в бік поліцейських.
"Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події", - розповіли в Нацполіції.
Відомо, що внаслідок вибуху п'ятеро поліцейських отримали осколкові поранення. Всіх їх доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.
Також в поліції розповіли, що під час обшуку у будинку виявили та вилучили чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.
"Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України)", - додали у Нацполіції.
Наразі на місці події продовжують працювати співробітники ДБР.
Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що в Києві судитимуть чоловіка, який кинув гранату з вікна своєї квартири через галасливих сусідів. Тоді внаслідок вибуху було пошкоджено припарковані авто.
Також ми писали, що в Харкові наприкінці червня чоловік вчинив хуліганські дії та погрожував підірвати гранату в торговому центрі. Незабаром зловмисника затримали і повідомили йому про підозру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.