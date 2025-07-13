Під Києвом чоловік підірвав гранатою поліцейських: його застрелили на місці

Вчора у Київській області стався смертельний інцидент. Чоловік кинув в поліцейських гранату, через що правоохоронцям довелося його нейтралізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної по України.

"12 липня о 22:33 до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Далі на місце оперативно прибули поліцейські Бучанського районного управління поліції, а також спецпризначенці.

Під час припинення правопорушення правоохоронці знайшли до будинку. В цей час чоловік привів у дію бойову гранату та кинув її в бік поліцейських.

"Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події", - розповіли в Нацполіції.

Відомо, що внаслідок вибуху п'ятеро поліцейських отримали осколкові поранення. Всіх їх доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Також в поліції розповіли, що під час обшуку у будинку виявили та вилучили чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

Фото: правоохоронці виявили під час обшуку зброю (npu.gov.ua)

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України)", - додали у Нацполіції.

Наразі на місці події продовжують працювати співробітники ДБР.