Під Києвом чоловік гранатою хотів підірвати сімох людей, поліція почала розслідування

"Чоловік в стані алкогольного сп'яніння взяв гранату, висмикнув чеку і зайшов в гараж, де знаходилось семеро громадян, почав їм погрожувати. Серед громадян був патрульний поліцейський, який виштовхав чоловіка на вулицю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потім зловмисник витягнув ще одну гранату та підірвав її. У результаті, згорів автомобіль та постраждало майно.

Розслідування інциденту

Поліцейські затримали правопорушника. Крім того, у гаражному приміщенні, яким користувався правопорушник, виявлено та вилучено пістолет.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

"Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - додали в МВС.

Гучні злочини в Україні

Нещодавно оперативники карного розшуку затримали торговців зброєю. Під час розслідування було викрито організатора злочину та його пособників.

Також правоохоронці знешкодили банду здирників у Чернівецькій області. Вони вбивали людей і підпалювали їхні автомобілі.

Також правоохоронці затримали організовану групу з 12 учасників, яка під виглядом добровольчого формування скоювала злочини на території Херсонської області. Вони залякували та катували місцевих жителів, а також вчиняти розбійні напади.