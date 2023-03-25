Під Ізюмом поліція вилучила тіла двох людей, які загинули від бомбардування РФ

Правоохоронці виявили тіла двох людей в Ізюмському районі Харківської області, які загинули від авіаційних бомбардувань армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
"Поліція вилучила тіла двох мешканців Ізюмського району, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації. Муміфіковані останки невстановлених цивільних знайшли біля ферми на території села", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 24 березня працівники Ізюмського відділу поліції провели огляд місця події та вилучили тіла, які направили на судово-медичну експертизу з метою їх ідентифікації та встановлення причини смерті.
"Попередньо, мешканці села Сулигівка Ізюмського району загинули весною 2022 року під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, що у середу, 22 березня, у селі Борщова (Харківська область) правоохоронці ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілів армії РФ.
Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів армії РФ в Ізюмському районі Харківської області.
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