Під Ізюмом ексгумували тіло людини, яку окупанти розстріляли з кулемета

Правоохоронці ексгумували тіло цивільної людини під Ізюмом (Харківська область). Росіяни розстріляли чоловіка, коли він намагався евакуюватись із зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківська обласна прокуратура.

Як повідомляють слідчі, 16 квітня мешканці села Співаківка Ізюмського району на трьох автомобілях намагались евакуюватись із зони бойових дій. Один автомобіль зміг виїхати, а дві інші потрапили під вогонь російських військових. Попередньо, окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї, а саме автоматів та кулеметів.

"Слідчо-прокурорська група ексгумувала труп 37-річного чоловіка - водія однієї з автівок. При його поверхневому огляді встановлено 4 кульових поранення: три в спину та ще одне - в область тазу", - повідомили у прокуратурі.

Тіло ексгумованого чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.