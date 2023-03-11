UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Ізюмом ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу військових РФ

Фото: Під Ізюмом ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу військових РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів армії РФ в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Чоловік отримав смертельні тілесні ушкодження на початку березня минулого року під час ворожого обстрілу. Його поховали на території місцевого кладовища" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік отримав травми внаслідок ворожого обстрілу. Для встановлення особи загиблого та причин його смерті призначена судово-медична експертиза.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що на цвинтарі у селі Брускинське Великоолександрівської громади правоохоронці виявили тіло 63-річного місцевого жителя, якого закатували загарбники під час окупації.

Під Харковом правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого російські військові розстріляли та вбили під час окупації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяполицияВійна в Україніхарков