UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Ізюмом ексгумували тіла загиблих від дій РФ та знайшли міни окупантів (фото)

Фото: Під Ізюмом ексгумували тіла загиблих від дій РФ та знайшли міни окупантів (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили російські боєприпаси під Ізюмом, а також провели ексгумацію тіл загиблих від обстрілів армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"У селі Кам’янка Ізюмського району поліцейські виявили 2 міни, 5 пострілів від гранатометів, 2 міни, 8 ручних гранат, 6 снарядів калібру 100 мм. В селі Сулигівка виявлено три нерозірваних боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначають, що також в Ізюмському районі правоохоронці обстежили місцевість на наявність місць поховання безвісти зниклих та загиблих осіб.

"Було встановлено місце поховання двох осіб в с. Сулигівка, які загинули під час обстрілу та авіа нальоту в період окупації населеного пункту російськими військовими", - додали правоохоронці.

Тіла вбитих були ексгумовані, а особи померлих вже встановлені.

Нагадаємо, що правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.

Правоохоронці ексгумували тіло цивільної людини під Ізюмом (Харківська область). Росіяни розстріляли чоловіка, коли він намагався евакуюватись із зони бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяхарковВійна в Україні