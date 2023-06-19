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Під Ізюмом чоловік підірвався на протипіхотній міні

Фото: Міни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Під Ізюмом у Харківській області сьогодні, 19 червня, на протипіхотній міні підірвався чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"19 червня на березі річки селі Оскіл Ізюмського району під час детонації протипіхотної міни підірвався 32-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху, він зазнав тілесних ушкоджень. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу.

ДСНС знову закликала бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Небезпека мін

Рятувальники попереджають, що Україна через бойові дії забруднена вибуховими предметами. Особливо небезпечні території, звільнені від російських окупантів.

Окупанти залишають після себе не лише боєприпаси, а й міни, гранати та інші небезпечні предмети.

Нагадаємо, що сьогодні у деокупованому Ізюмі Харківської області стався вибух. Чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі.

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