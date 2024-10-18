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Під Хмельницьким працівник ТЦК збив колегу на пішохідному переході: що відомо

Фото: аварійний трикутник (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська, Юлія Акимова

Слідчі з'ясовують обставини ДТП, що сталася 17 жовтня близько 20:00 на трасі "Стрий - Ізварине" поблизу готелю "Лелека". Відомо, що один працівник ТЦК збив свого колегу на пішохідному переході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Правоохоронці зазначили, що водій автомобіля "Volkswagen Sharan", 54-річний хмельничанин, збив 33-річного пішохода, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Згідно з джерелами РБК-Україна, водій і загиблий були працівниками ТЦК.

Повідомляється, що внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці. 

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України, що передбачає від 3 до 8 років ув'язнення. Наразі слідство триває.

Фото: ДТП (acebook.com policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Нагадамо, що поза межами населених пунктів водіям необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Це правило діє цілодобово, а за його невиконання в Україні передбачені штрафи.

Також у поліції просять пішоходів у темний час доби обов'язково носити світловідбивачі на одязі, щоб водії змогли побачити їх заздалегідь. Це правило розповсюджується на велосипедистів, а за його порушення правоохоронці можуть навіть оштрафувати.

Раніше ми вже розповідали про те, як ви можете покращити якість ваших фар, щоб збільшити "видимість" у темну пору доби.

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