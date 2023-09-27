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Під Херсоном трактор підірвався на російській міні: водій загинув

Фото: під Херсоном трактор підірвався на російській міні, водій загинув (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсонській області трактор підірвався на міні, яку залишили російські війська. Водій загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"61-річний чоловіків працював у полі, що поблизу села Новоберислав. Там він натрапив на російську міну, яка здетонувала", - йдеться в повідомленні.

На жаль, за даними ОВА, місцевий житель отримав смертельні поранення. 

В адміністрації нагадують, що чимало полів Херсонської області заміновані, тому не слід перебувати у місцях, які ще не обстежили сапери.

Підриви тракторів на мінах в Україні

Після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року на звільнених з окупації територіях залишилися "подарунки" окупантів у вигляді мін та розтяжок. За даними аналітичного центру Globsec, Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершуючи таких колишніх лідерів, як Афганістан і Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні".

Випадки підривів сільгосптехніки, зокрема тракторів, трапляються в Україні досить часто. Наприклад, у квітні, під Бериславом трактор наїхав на міну, вона здетонувала - загинув тракторист, а агроном отримав поранення. У липні аналогічний випадок стався у Балаклії Харківської області, трактористу вдалося вижити.

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Херсонська область