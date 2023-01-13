Під Херсоном поліція виявила тіла чотирьох осіб, які загинули від обстрілів РФ

"На деокупованих територіях тривають стабілізаційні заходи та працівники поліції продовжують виявляти злочини військових РФ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що під час відпрацювання с. Посад-Покровське встановили, що з березня по листопад минулого року під час ворожих обстрілів села загинули четверо місцевих жителів.

"Лише одну людину поховали на цвинтарі, інших односельці поховали на власних подвір’ях", - додали у поліції.

За цими фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.