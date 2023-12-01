Під Херсоном після нічних обстрілів з-під завалів будинку дістали тіло загиблого, - ДСНС

Надзвичайники також опублікували кадри з місця події.

У ДСНС розповіли, що після нічних обстрілів в одному з населених пунктів передмістя Херсона було зруйновано житлові будинки.

"Рятувальники отримали виклик на обстеження місця влучання. Під час розбору конструкцій будинку надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Місце "прильоту" в Херсонській області після нічних російських обстрілів 1 грудня (фото: t.me/dsns_telegram)

Наслідки нічного обстрілу Херсонської області 1 грудня

Цієї ночі російські загарбники вкотре атакували Херсонську область. Під обстрілом, зокрема, опинилося село Тягинка Бериславського району Херсонської області.

Як розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін сьогодні раніше вдень, внаслідок ворожого обстрілу Тягинки загинув чоловік - його тіло виявили рятувальники під час обстеження місць "прильотів" в одній зі зруйнованих осель.

Крім того, було поранено 81-річну жінку, яка на момент атаки знаходилася у власному будинку.

Ситуація у Херсонській області

Російські окупанти регулярно обстрілюють звільнену правобережну частину Херсонської області. Для атак вони використовують, зокрема, артилерію та авіацію. На жаль, через постійні удари гинуть мирні жителі регіону.

Так, нагадаємо, що російські терористи обстріляли село Тягинка і днем раніше - 30 листопада. Тоді внаслідок ворожих ударів отримали поранення троє людей.

Додамо, що 30 листопада війська РФ вкотре атакували Берислав, скинувши вибухівку з безпілотника по житлових кварталах міста, внаслідок чого було поранено місцевого жителя.