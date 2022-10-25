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Під Херсоном окупанти розстріляли авто із цивільними: є жертви

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Херсон, Вівторок 25 жовтня 2022 13:03
Під Херсоном окупанти розстріляли авто із цивільними: є жертви Фото: під Херсоном окупанти розстріляли авто із цивільними: є жертви (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Херсонщині російські війська розстріляли цивільний автомобіль. Внаслідок чого загинули двоє людей. Дитину, яка також була в машині, госпітазували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова мера Олешек Євгена Рищука у коментарі виданню "Суспільне".

Він розповів, що окупанти розстріляли автомобіль, коли той проїжджав російський блокпост біля Нечаєва. Цивільні пересувалися автомобілем Жигулі темно-синього кольору з тонованими вікнами.

За інформацією родички загиблих, військові зупиняли автомобілі, проте родина не зупинилась. В результаті окупанти відкрили вогонь та вбили хлопця. Пасажирка померла у лікарні. Дитина 5-ти років залишилася живою, але їй ампутували частину руки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні російські військові розстріляли диригента обласної філармонії за відмову у співпраці. Вбивство сталося у його ж будинку.

Як відомо, українські війська з початку контрнаступузвільнили понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

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