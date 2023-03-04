Під Херсоном окупанти з дрону скинули гранату на авто поліцейських: четверо поранених

"Правоохоронці на службовому автомобілі їхали на виклик, коли російські військові запустили дрон та скинули на людей гранату. Постраждали четверо поліцейських", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що постраждалих шпиталізували в лікарню, у всіх осколкові поранення та контузія.

Як повідомлялося, за добу окупанти обстрілювали Херсонську область понад 460 снарядами з мінометів. У Херсоні пошкоджено комунальне підприємство, одна людина загинула, ще десять отримали поранення.

Нагадаємо, супутникові знімки від 23 лютого, які опублікувало "Радіо Свобода", свідчать про те, що російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого міста Гола Пристань на лівому березі Дніпра.