Під Херсоном ексгумували тіла чоловіка і дитини, які загинули від обстрілів РФ (фото)

Правоохоронці провели ексгумацію тіл чоловіка та дитини у селі Посад-Покровське (Херсонська область), які загинули від обстрілів армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"Чоловік перебував на вулиці, у той час російська армія почала вести вогонь по населеному пункту. Добігти до погреба під час обстрілу намагався хлопчик, проте ворожий снаряд забрав його життя", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначається, що тіло хлопця поховали на місцевому цвинтарі рідні, а чоловіка односельці на території його домоволодіння. Тіла загиблих направили для проведення судово-медичних експертиз.
Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.
Нагадаємо, що на території Станіславської громади у Херсонській області виявили та ексгумували тіла людей, які загинули через обстріл армії РФ.
В селі Правдине (Херсонська область) правоохоронці ексгумували тіла семи мешканців, яких розстріляли військові РФ. Вбивши людей, серед яких була неповнолітня дівчина, росіяни підірвали будинок з ними.
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