Під Харковом виявили тіло чоловіка, якого під час окупації розстріляли військові РФ

Під Харковом правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого російські військові розстріляли та вбили під час окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"У травні минулого року чоловіка розстріляли російські військовослужбовці під час окупації Циркунів", - йдеться у повідомленні.
17 лютого 2023 року правоохоронці на кладовищі ексгумували труп 56-річного місцевого мешканця.
"Під час огляду трупа виявлено сліди насильницької смерті. Для встановлення причини смерті труп направлено на експертизу", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, що правоохоронці провели ексгумацію тіла жінки, яку військовий РФ розстріляв з крупнокаліберного кулемета у Боровій (Харківська область).
Правоохоронці ексгумували тіло цивільної людини під Ізюмом (Харківська область). Росіяни розстріляли чоловіка, коли він намагався евакуюватись із зони бойових дій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.