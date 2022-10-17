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Під Харковом правоохоронці виявили три тіла вбитих людей

Фото: Під Харковом правоохоронці виявили ще три тіла закатованих людей (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці знайшли ще три тіла загиблих осіб у селі Черкаські Тишки (Харківська область). Двоє осіб загинули внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"84-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали сусіди на території домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, також було виявлено залишки трупа без голови на проїжджій частині села. Наразі встановлюються данi особи та обставини смерті.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що раніше поблизу Куп’янська правоохоронці виявили тіла двох закатованих чоловіків.

Українські військові звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі. Загалом ексгумовано 436 тіл, більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

Також у звільненому селі в Харківській області знайшли тіла закатованих росіянами людей.

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Війна в Україніхарков