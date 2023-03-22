Під Харковом ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілу армії РФ

У середу, 22 березня, у селі Борщова (Харківська область) правоохоронці ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілів армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"18 травня минулого року окупанти обстрілювали вказане село. Один зі снарядів впав на подвір‘ї будинку жінки та розірвався", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпіла в той час якраз перебувала на території домоволодіння. Від вибуху снаряда вона загинула на місці. Прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували труп 91-річної місцевої мешканки.
Наразі триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, що правоохоронці виявили тіла двох жителів Херсона, яких російські військові закатували до смерті.
Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів армії РФ в Ізюмському районі Харківської області.
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