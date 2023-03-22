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Під Харковом ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілу армії РФ

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Борщова, Середа 22 березня 2023 15:50
Під Харковом ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілу армії РФ Фото: Під Харковом ексгумували тіло жінки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 22 березня, у селі Борщова (Харківська область) правоохоронці ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілів армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"18 травня минулого року окупанти обстрілювали вказане село. Один зі снарядів впав на подвір‘ї будинку жінки та розірвався", - йдеться у повідомленні.

Під Харковом ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілу армії РФ

Зазначається, що потерпіла в той час якраз перебувала на території домоволодіння. Від вибуху снаряда вона загинула на місці. Прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували труп 91-річної місцевої мешканки.

Наразі триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили тіла двох жителів Херсона, яких російські військові закатували до смерті.

Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів армії РФ в Ізюмському районі Харківської області.

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