Під Харковом ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілу армії РФ

У середу, 22 березня, у селі Борщова (Харківська область) правоохоронці ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілів армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"18 травня минулого року окупанти обстрілювали вказане село. Один зі снарядів впав на подвір‘ї будинку жінки та розірвався", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпіла в той час якраз перебувала на території домоволодіння. Від вибуху снаряда вона загинула на місці. Прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували труп 91-річної місцевої мешканки.

Наразі триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.