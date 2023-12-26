Під Дніпром сталася масштабна ДТП: постраждали шестеро людей

Як повідомили у ДСНС, сьогодні вранці до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району.

По прибуттю до місця події рятувальників встановлено, що сталось зіткнення шести транспортних засобів, з яких один вантажний.

Внаслідок ДТП отримали травми шестеро людей, з яких троє госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу.

Наразі співробітники Національної поліції встановлюють обставини події.

Фото: під Дніпром сталася масштабна ДТП (dp.dsns.gov.ua)

ДТП в Україні

Нагадаємо, масштабна аварія трапилась на трасі Київ-Чоп неподалік Львова ввечері 18 грудня. Там зіштовхнулись два легковики та вантажівка.

Також у Львівській області авто з військовими потрапило у ДТП. Загинули четверо осіб, зокрема, заступник голови адміністрації Держспецтрансслужби полковник Жигунов Віктор.

А 7 грудня під Ізюмом сталася масштабна аварія. Поліцейські повідомляли про шістьох загиблих і сімох постраждалих внаслідок ДТП.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.