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Під Дніпром сталася масштабна ДТП: постраждали шестеро людей

Фото: під Дніпром сталася масштабна ДТП, постраждали шестеро людей (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпровському районі біля селища Василівка вранці 26 грудня зіштовхнулися шість автомобілів, один з них - вантажівка. Внаслідок ДТП травмовані шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомили у ДСНС, сьогодні вранці до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району. 

По прибуттю до місця події рятувальників встановлено, що сталось зіткнення шести транспортних засобів, з яких один вантажний.  

Внаслідок ДТП отримали травми шестеро людей, з яких троє госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу. 

Наразі співробітники Національної поліції встановлюють обставини події.

 

Фото: під Дніпром сталася масштабна ДТП (dp.dsns.gov.ua)

ДТП в Україні

Нагадаємо, масштабна аварія трапилась на трасі Київ-Чоп неподалік Львова ввечері 18 грудня. Там зіштовхнулись два легковики та вантажівка.

Також у Львівській області авто з військовими потрапило у ДТП. Загинули четверо осіб, зокрема, заступник голови адміністрації Держспецтрансслужби полковник Жигунов Віктор.

А 7 грудня під Ізюмом сталася масштабна аварія. Поліцейські повідомляли про шістьох загиблих і сімох постраждалих внаслідок ДТП.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

 

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