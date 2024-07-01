Не під час застуди. Українцям пояснили, коли потрібно пити антибіотики

Антибіотики один з видів лікарських засобів, що продаються лише за рецептом. Причиною цьому є те, що визначити бактеріальну природу хвороби можна тільки лабораторно, а приймаючи антибіотики “про всяк випадок” люди можуть завдати шкоди здоров’ю і сприяти антибіотикорезистентності.

Тобто, якщо людина прийматиме антибіотик на власний розсуд, організм в якийсь момент просто припинить на нього реагувати й здавалось би легкі бактеріальні запалення буде лікувати значно важче.

Ба більше, лікарі наголошують, що більшість застуд включно з грипом не потребують антибіотиків, адже викликаються вірусами, на які ці препарати не діють.

"Якщо лікар уже призначив антибіотик, не можна самостійно змінювати дозу чи припиняти прийом препарату, якщо почали почуватися краще. Недолікована хвороба робить бактерії, що лишилися в організмі, стійкими до препарату", - наголоисли в НСЗУ.

До того ж, в службі пояснили, що кожен антимікробний препарат призначений для конкретного антибіотика, як ключ до замка.

"Тому не можна призначати собі антибіотик самостійно чи користуватися порадами знайомих, яким “допомогло”. Не діліться своїм антибіотиком з іншими. Лише лікар може підібрати правильні ліки", - додали в НСЗУ.