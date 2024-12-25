Під час російського обстрілу загинув енергетик ДТЕК Дмитро Петленко

Під час масованої атаки загинув енергетик ДТЕК

Унаслідок терористичного обстрілу російських окупантів 25 грудня загинув енергетик Дмитро Петленко, що працював на одній з теплоелектростанцій ДТЕК. Під час масованої атаки, після проведення пошукових робіт, Дмитра було знайдено під завалами без ознак життя.

Дмитру було 51 рік, він присвятив більше 30 років своєму покликанню, працюючи на енергетичному фронті. Тривалий час він трудився на Запорізькій ТЕС, де зарекомендував себе як висококваліфікований фахівець.

Після окупації Енергодару він не залишив свою справу і працевлаштувався на іншу теплоелектростанцію компанії, продовжуючи забезпечувати країну енергетичними ресурсами навіть у найскладніші часи. Останні півтора року Дмитро віддавав усі сили для того, щоб забезпечити українців світлом, незважаючи на постійну загрозу з боку агресора.