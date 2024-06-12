Під час пошуків зниклої 9-річної українки у Німеччині знайшли тіло: що відомо

Зазначається, що 11 червня у лісі поблизу міста Дьобельн у Саксонії у другій половині дня поліцейський виявив тіло. Його знайшли за три кілометри від будинку родини Валерії. Проте чиє це тіло, поки що невідомо.

Одразу після виявлення екстрені служби оточили територію.

"Наразі перевіряється, чи була загибла дев'ятирічна дівчинка з Дьобельна, яку раніше розшукували", - повідомив представник поліції.