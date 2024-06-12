UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під час пошуків зниклої 9-річної українки у Німеччині знайшли тіло: що відомо

Фото: поліція Німеччини знайшла тіло під час пошуків української дитини (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У вівторок у німецькій Саксонії під час масштабних пошуків дев'ятирічної українки Валерії у лісі знайшли тіло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зазначається, що 11 червня у лісі поблизу міста Дьобельн у Саксонії у другій половині дня поліцейський виявив тіло. Його знайшли за три кілометри від будинку родини Валерії. Проте чиє це тіло, поки що невідомо.

Одразу після виявлення екстрені служби оточили територію.

"Наразі перевіряється, чи була загибла дев'ятирічна дівчинка з Дьобельна, яку раніше розшукували", - повідомив представник поліції.

 

Що передувало

Нагадаємо, у німецькому місті Дьобельн четверту добу розшукують девʼятирічну українську дівчинку Валерію.

За даними правоохоронців, чотири дні тому дівчинка близько 6:50 ранку пішла до школи, однак на заняттях вона так і не з'явилась.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДітиДитина