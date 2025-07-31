Під час нічної атаки на Київ загинув 6-річний каратист Матвій Марченко

"Одна з ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок. Загинуло шестеро людей, понад 80 - отримали поранення.Серед загиблих - 6-річний Матвій Марченко, вихованець столичного клубу карате "Сен-Бін", - йдеться в повідомленні.

Матвій був наймолодшим сином у родині. Його старші брати - Михайло (8 років) та Лев (12 років) - також займаються карате.

За словами його тренера Ігоря Єфименка, хлопчик тренувався вже півтора року, і незважаючи на юний вік, мав велику цілеспрямованість і серйозне ставлення до тренувань.

"Матвій був дуже гарною і слухняною дитиною. За останні пів року він наче подорослішав і почав працювати на результат. Як би це не звучало, але одного разу він сам підійшов до мене і сказав: "Ігор Анатолійович, я хочу всіх перемагати й перегнати свого брата Льову по медалях", - розповів Єфименко, який особисто приїхав на місце трагедії, де ще йшов розбір завалів.

Українська федерація карате, клуб "Сен-Бін" та вся карате-спільнота України висловили найглибші співчуття батькам, братам, рідним та всім, хто знав і любив Матвія Марченка.

"Сьогодні Україна втратила ще одну світлу дитячу душу. Ще одного маленького мрійника. Майбутнього чемпіона. Хлопчика, в якого були цілі, воля та велике серце. Життя, яке щойно починалося. Світ має знати: в Україні не просто вбивають дітей. У нас вбивають майбутнє. І кожне таке вбивство - не лише горе для однієї родини. Це біль усього народу", - додали у Федерації.