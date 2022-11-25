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Під час навчань у Білорусі загинув один солдат РФ, ще один поранений, - Генштаб

Фото: під час навчань у Білорусі загинув один солдат РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Під час навчань у Брестській області Білорусі загинув один російський військовий, ще один окупант отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат, у тому числі й у центрах підготовки перед відправкою до району ведення бойових дій на території України. Так, зокрема, у населеному пункті Деревна Брестської області республіки Білорусь, 22 листопада, внаслідок порушення заходів безпеки у нічний час один окупант загинув і один отримав поранення", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Раніше ми писали, що російські генерали приїхали до Білорусі, щоб проінспектувати хід спільної підготовки так званого регіонального угруповання військ на полігонах.

Нагадаємо, Генштаб оцінює готовність військ Білорусі самостійно вторгнутися в Україну як низьку.

Крім того, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що війська Білорусі не беруть участі у війні проти України, тому що цим вони "зроблять лише гірше" і не вирішать конфлікту.

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