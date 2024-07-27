Під час навчально-тренувального польоту загинув курсант ХНУ: що відомо

Сьогодні, 27 липня, під час навчально-технічного польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
Причини катастрофи наразі встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.
У дописі сказано, що керівництво університету всебічно сприяє слідству. Так у закладі висловили співчуття рідним та близьким загиблого.
"Це болюча і непоправна втрата для всіх нас...Також просимо обережно та з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", - йдеться у повідомленні.
Вищий навчальний заклад готує кваліфікованих фахівців за 9 напрямами та 18 спеціальностями для Збройних Сил України.
Університет володіє потужною навчально-матеріальною базою. Площа навчально-лабораторних приміщень перевищує 100 тисяч квадратних метрів. Аудиторії оснащені комп'ютерною технікою, тренажерами і зразками озброєння. Сучасні лабораторні установки дозволяють досліджувати принципи дії військової техніки.
Для практичної підготовки університет має: навчальний полігон; навчальну авіаційну бригаду з навчально-тренувальним комплексом для підготовки фахівців протиповітряної оборони; навчально-тренувальний комплекс авіаційних тренажерів; навчально-тренувальні комплекси факультетів та кафедр; спортивний комплекс.
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