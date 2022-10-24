UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Бучею знайшли тіло чоловіка, який загинув під час окупації

Фото: під Бучею знайшли тіло чоловіка, який загинув під час окупації (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Поблизу селища Немішаєве Бучанського району знайшли тіло вбитого російськими агресорами мирного жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

Зазначається, що останки знайшли в лісі місцеві жителі. Під час огляду трупа поліція встановила, що чоловік загинув саме під час окупації Бучанського району.

Зріст чоловіка - близько 190 сантиметрів, розмір ноги - 43. Одягнений був у синю куртку, сині джинси, чорні туфлі та темну білизну. У нагрудній кишені куртки загиблого поліцейські знайшли православний хрестик.

Повідомляється, що тіло чоловіка знаходилось неподалік ями, де кілька днів тому поліцейські вже виявляли вбиту окупантами особу.

Нагадаємо, 22 жовтня поліція знайшла тіло вбитого росіянами цивільного у лісі поряд із селищем Клавдієво-Тарасове Київської області. Окупанти прострелили чоловіку ноги та груди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БучаКиївська областьполиция