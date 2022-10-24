Під Бучею знайшли тіло чоловіка, який загинув під час окупації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова .

Зазначається, що останки знайшли в лісі місцеві жителі. Під час огляду трупа поліція встановила, що чоловік загинув саме під час окупації Бучанського району.

Зріст чоловіка - близько 190 сантиметрів, розмір ноги - 43. Одягнений був у синю куртку, сині джинси, чорні туфлі та темну білизну. У нагрудній кишені куртки загиблого поліцейські знайшли православний хрестик.

Повідомляється, що тіло чоловіка знаходилось неподалік ями, де кілька днів тому поліцейські вже виявляли вбиту окупантами особу.