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Під Брянськом розстріляно автомобіль російських прикордонників. Загинув підполковник ФСБ

Фото: через розстріл авто під Брянськом загинув підполковник ФСБ (24 tv)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора вдень, 9 листопада, у Брянській області (Росія) невідомі розстріляли машину прикордонників. Загинув підполковник ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

"Невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління у Брянській області. Внаслідок нападу загинув підполковник ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Подробиці НП

Як уточнюють у Telegram-каналі, напад на УАЗ "Патріот" російських прикордонників стався на околиці села Вулиця Брянської області.

"Близько 4 години дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли", - пише Baza.

Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення підполковник Сергій Шатий. Він загинув на місці.

Як повідомлялося, 8 листопада у Луганську стався вибух. У повітря злетів автомобіль колишнього "начальника міліції" окупантів Михайла Філіппоненка, він загинув. Філіпоненко відповідав за організацію катівень для українців - як військових, так і цивільних.

Крім того, 9 листопада у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області сталися вибухи, причиною якої став удар за місцем розташування російських окупантів. 10 листопада з'ясувалося, що в результаті атаки будівля, в якій знаходилися високопоставлені офіцери Слідчого комітету Росії, була повністю знищена.

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