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Під Бериславом поліція ексгумувала тіла ще двох осіб, які загинули від дій РФ

Фото: Під Бериславом поліція ексгумувала тіла ще двох осіб, які загинули від дій РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Поліція продовжує стабілізаційні заходи у деокупованих районах Херсонської області. Під Бериславом правоохоронці ексгумували тіла двох цивільних, які загинули від дій РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Херсонської області.

"Під час проведення стабілізаційних заходів у звільненому с.Любимівка Бериславського району працівники поліції виявили поховання двох місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що вони, ймовірно, загинули внаслідок ворожих обстрілів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що в селі Правдине (Херсонська область) правоохоронці ексгумували тіла семи мешканців, яких розстріляли військові РФ. Вбивши людей, серед яких була неповнолітня дівчина, росіяни підірвали будинок з ними.

Росіяни розстріляли автомобіль із цивільними та переїхали його танком. Правоохоронці зафіксували цей злочин та відшукали, де поховали тіла вбитих.

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