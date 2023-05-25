UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Балаклією двоє чоловіків підірвалися на боєприпасі: один із них загинув

Фото: Рятувальник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє чоловіків підірвались на невідомому вибухонебезпечному предметі під Балаклією (Харківська область). Один з них загинув одразу на місці підриву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"25 травня стало відомо про загибель 39-річного мешканця с. Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці.

"Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45-ти років", - додали у ДСНС.

Бої за Балаклію

Російські війська просунулися до міста на початку свого вторгнення і тимчасово захопили його.

Уже на початку вересня Балаклею вдалося звільнити силами ЗСУ.

Нещодавно у Чернігівській області двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, одна особа загинула.

Також у Харківській області на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік. Внаслідок події він втратив стопу правої ноги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяхарковБалаклеяВійна в Україні