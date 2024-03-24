Під Бахмутом ДПСУ знищила міномет, який окупанти прикували на ланцюг (відео)

Ситуація на фронті

ЗСУ відбили 15 атак російських окупантів на Бахмутському напрямку, утримали позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одного складу противника.

Зокрема, як уточнюють у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ виводять з ладу від 60 до 70% техніки, яку російські війська виставляють у ході атак під Бахмутом. Росіяни із втратами проводять бронетанкові атаки на Лиманському напрямку.

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