Під Бахмутом ДПСУ знищила міномет, який окупанти прикували на ланцюг (відео)

Українські прикордонники знищили російський міномет на Бахмутському напрямку. Його окупанти прикували на ланцюг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Ворожий міномет знищили прицільними ударами прикордонники-мінометники бригади Гвардії наступу "Помста" на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, як додали прикордонники, окупанти прикували його на ланцюг, щоб не "втік", ще й рядниною прикрили.
"Проте, як бачимо, продумали далеко не все", - констатують у ДПСУ.
ЗСУ відбили 15 атак російських окупантів на Бахмутському напрямку, утримали позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одного складу противника.
Зокрема, як уточнюють у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ виводять з ладу від 60 до 70% техніки, яку російські війська виставляють у ході атак під Бахмутом. Росіяни із втратами проводять бронетанкові атаки на Лиманському напрямку.
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