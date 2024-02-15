Під Авдіївкою загинув чеський доброволець, який допомагав захищати Україну

"Я можу підтвердити, що громадянин Чехії загинув у вихідні під Авдіївкою", - розповів представник МЗС.

Інформація про загибель чеха раніше з'явилася у соцмережах.

Загалом Міністерство закордонних справ Чехії зареєструвало загибель чотирьох громадян Чехії, які брали участь у боях на території України.

Перший чех загинув під час бойових дій з російською армією на Донбасі у червні 2022 року. У березні минулого року загинув другий доброволець. Через два місяці помер засновник проекту "Фенікс", чеський медик, який був тяжко поранений уламками на Донбасі і потім переведений до празького Центрального військового шпиталю.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, ситуація під Авдіївкою залишається критичною. Росіяни кинули всі свої сили у спробах оточити місто та взяти його під свій контроль.

Але українські захисники продовжують утримувати позиції та завдають ворогові величезних втрат.

Сьогодні, 15 лютого, стало відомо, що на захист Авдіївки вже перекинули бійців 3 окремої штурмової бригади.

Більш детально про ситуацію навколо Авдіївки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.