Pfzier испытывает лекарство для остановки распространения коронавируса в организме

Фармакологическая компания Pfizer начала испытание орального лекарства против коронавируса. Оно должно останавливать распространение вируса в организме.

Разработчик начал предварительные испытания препарата, в котором содержатся ингибиторы для предотвращения репликации вируса в клетках.

У Pfizer есть уже опыт производства эффективных лекарств такого рода против других вирусов, среди которых ВИЧ и гепатит C. Их использование было эффектвивно и при отдельном использовании, и при сочетании с другими противовирусными препаратами.

Напомним, что вакцина разработки Pfizer против коронавируса первой в мире была одобрена для экстренного применения в мире.