В Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что для наиболее эффективной вакцинации от коронавируса , вероятно, необходимо будет привиться тремя дозами. Это следует сделать через 6-12 месяцев после последней инъекции.

Отмечается, что реальные данные показывают, что вакцина Pfizer эффективная против "африканского" коронавируса.

"Защита уменьшается со временем, но через пол года он все еще чрезвычайно высока", - сказал Альберт Бурла.

Он добавил, что на основе имеющихся данных может стоять вопрос о необходимости ревакцинации.

"Вероятный сценарий заключается в том, что будет потребность в третий дозе где-то от шести до 12 месяцев, а затем оттуда будет проводиться ежегодная повторная вакцинация. Но все это нужно подтвердить", - сказал Бурла.

Кроме того, он добавил, что "в условиях пандемии вы защищены, так же как и ваш сосед". Поэтому, по его словам, важно, чтобы все страны получали прививки для своих граждан.

Напомним, вакцины компании Pfizer в размере 117 тысяч доз должны прибыть в Украину уже сегодня, 16 апреля. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.

Отметим, вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.