ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 00:26
В Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины Фото: Использование третьей дозы, вероятно, будет более эффективным (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что для наиболее эффективной вакцинации от коронавируса, вероятно, необходимо будет привиться тремя дозами. Это следует сделать через 6-12 месяцев после последней инъекции.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что реальные данные показывают, что вакцина Pfizer эффективная против "африканского" коронавируса.

"Защита уменьшается со временем, но через пол года он все еще чрезвычайно высока", - сказал Альберт Бурла.

Он добавил, что на основе имеющихся данных может стоять вопрос о необходимости ревакцинации.

"Вероятный сценарий заключается в том, что будет потребность в третий дозе где-то от шести до 12 месяцев, а затем оттуда будет проводиться ежегодная повторная вакцинация. Но все это нужно подтвердить", - сказал Бурла.

Кроме того, он добавил, что "в условиях пандемии вы защищены, так же как и ваш сосед". Поэтому, по его словам, важно, чтобы все страны получали прививки для своих граждан.

Напомним, вакцины компании Pfizer в размере 117 тысяч доз должны прибыть в Украину уже сегодня, 16 апреля. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.

Отметим, вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Вакцина Коронавирус Вакцина от коронавируса
NEWS
Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат
Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат
DAILY
COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса