В Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что для наиболее эффективной вакцинации от коронавируса, вероятно, необходимо будет привиться тремя дозами. Это следует сделать через 6-12 месяцев после последней инъекции.
Об этом пишет CNN.
Отмечается, что реальные данные показывают, что вакцина Pfizer эффективная против "африканского" коронавируса.
"Защита уменьшается со временем, но через пол года он все еще чрезвычайно высока", - сказал Альберт Бурла.
Он добавил, что на основе имеющихся данных может стоять вопрос о необходимости ревакцинации.
"Вероятный сценарий заключается в том, что будет потребность в третий дозе где-то от шести до 12 месяцев, а затем оттуда будет проводиться ежегодная повторная вакцинация. Но все это нужно подтвердить", - сказал Бурла.
Кроме того, он добавил, что "в условиях пандемии вы защищены, так же как и ваш сосед". Поэтому, по его словам, важно, чтобы все страны получали прививки для своих граждан.
Напомним, вакцины компании Pfizer в размере 117 тысяч доз должны прибыть в Украину уже сегодня, 16 апреля. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.
Отметим, вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.