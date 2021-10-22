UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Pfizer заявили, что их COVID-вакцина эффективна у детей на 90%

Автор: Валерия Полищук

Компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна для детей в возрасте от 5 до 11 лет. При этом она на 90% эффективна для предотвращения инфекций у детей младшего школьного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Вакцинация может начаться уже в ноябре, и первые дети в очереди будут полностью защищены от COVID к Рождеству, если регулирующие органы дадут разрешение.

Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликует свой первоначальный обзор данных по безопасности и эффективности вакцины компании в пятницу. На следующей неделе советники FDA публично обсудят полученные данные.

Если FDA даст разрешение на применение низкодозовых прививок, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) вынесут окончательные рекомендации о том, кто должен их получать.

Напомним, в начале июня Евросоюз разрешил вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте от 12 лет. Разрешение на использование вакцины для подростков получила компания Pfizer.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса