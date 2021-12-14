Pfizer заявила, что их таблетки от COVID снижают риск госпитализации или смерти на 89%

"Эта новость является дополнительным подтверждением того, что наш препарат, если он будет разрешен или одобрен, может существенно повлиять на жизнь многих людей, поскольку данные дополнительно подтверждают его эффективность в сокращении госпитализаций и смертности и показывают существенное снижение вирусной нагрузки", - сказал глава компании Альберта Бурла.

Отмечается, что американский производитель лекарств в прошлом месяце заявил о том, что его таблетки эффективны примерно на 89% в предотвращении госпитализаций или смерти, основываясь на результатах примерно у 1200 человек.

На этот раз клинические исследования проводились на основе данных еще 1000 человек.

Указано, что никто из участников исследований, которых лечили таблетками Pfizer, не умер, по сравнению с 12 смертями среди тех, кому давали плацебо.

Компания также опубликовала данные второго клинического исследования, отмечая, что лечение сократило число врачей примерно на 70% у 600 взрослых со стандартным риском.

Сейчас Pfizer ожидает одобрения лекарств в США - Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в рамках непрерывной подачи заявок на разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA).