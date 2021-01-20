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Pfizer заявил об эффективности вакцины против "британского" коронавируса

Автор: Роман Тверденко

Вакцина от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech эффективна против британского штамма. Она вырабатывает антитела против него.

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Об этом сказано в результатах исследования BioNTech.

Исследователи взяли 16 образцов крови пациентов, уже получивших дозы вакцины BioNTech и совместили их с лабораторно созданным британским штаммом B.1.1.7. Обнаружилось, что существенных отклонений в действии препарата против этого штамма нет и он также вырабатывает антитела.

По итогам исследования сделан вывод, что после введения вакцины Pfizer вряд ли можно заразиться британским образцом коронавируса, который обнаружили в стране в декабре прошлого года.

Кроме этого, исследователи проверили вакцины против 16 различных мутаций и не нашли существенных изменений в работе препарата против них.

Ранее сообщалось, что координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом в Израиле Нахман Аш сомневается в заявленной эффективности вакцины от коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Он также добавил, что препарат может не защитить от новых штаммов вируса.

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