Pfizer запустит производство COVID-вакцин в Ирландии

Фармацевтическая компания Pfizer начнет производство вакцин в Ирландии после инвестирования 40 миллионов долларов. Предполагается создание 75 рабочих мест.

Об этом говорится в заявлении американского производителя лекарств, передает The Guardian .

"Завод, который будет производить "мРНК-лекарства" и наймет 75 новых сотрудников, начнет работу к концу 2021 года с инвестициями до 40 миллионов долларов", - заявили в Pfizer.

Ранее в ЕС увеличили время хранения в обычных холодильниках вакцины против COVID-19 компании Pfizer-BioNTech с пяти дней до 31 дня для неоткрытых флаконов.

Отметим, в течение этой недели Украина получит еще полмиллиона доз вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что более 473 тысяч доз вакцины Pfizer будут предназначены для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Как пояснили в Минздраве, вакцинировать педагогов и всех, кто работает в образовательной сфере, важно до начала следующего учебного года, поскольку при введении жесткого карантина не планируется закрытие образовательных учреждений.

РБК-Украина сообщало, что следующая партия вакцины Pfizer может быть доставлена в Украину после 7 июня. Это поставки в рамках глобального механизма COVAX.