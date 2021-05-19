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Pfizer запустит производство COVID-вакцин в Ирландии

Автор: Андрей Василюк

Фармацевтическая компания Pfizer начнет производство вакцин в Ирландии после инвестирования 40 миллионов долларов. Предполагается создание 75 рабочих мест.

Об этом говорится в заявлении американского производителя лекарств, передает The Guardian.

"Завод, который будет производить "мРНК-лекарства" и наймет 75 новых сотрудников, начнет работу к концу 2021 года с инвестициями до 40 миллионов долларов", - заявили в Pfizer.

Ранее в ЕС увеличили время хранения в обычных холодильниках вакцины против COVID-19 компании Pfizer-BioNTech с пяти дней до 31 дня для неоткрытых флаконов.

Отметим, в течение этой недели Украина получит еще полмиллиона доз вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что более 473 тысяч доз вакцины Pfizer будут предназначены для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Как пояснили в Минздраве, вакцинировать педагогов и всех, кто работает в образовательной сфере, важно до начала следующего учебного года, поскольку при введении жесткого карантина не планируется закрытие образовательных учреждений.

РБК-Украина сообщало, что следующая партия вакцины Pfizer может быть доставлена в Украину после 7 июня. Это поставки в рамках глобального механизма COVAX.

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