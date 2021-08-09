Pfizer выпустит вакцину-усилитель: кто первым получит дополнительную прививку

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что полностью вакцинированным скорее всего будет необходимо ввести дополнительную прививку от COVID-19. Первыми ее получат пожилые лица и люди со слабой иммунной системой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, Администрация по контролю над продуктами и лекарствами утвердит вакцину-усилитель от компании Pfizer уже до конца текущего месяца.

"Если посмотреть на данные от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с 90% до 84%...Все предполагают, и я думаю, они правы, что рано или поздно, эффективность снизится до такой цифры, что нужен будет дополнительный укол", - сказал Фаучи.

Он добавил, что люди со слабой иммунной системой скорее всего не будут иметь сильную иммунную реакцию, а эффективность вакцины со временем ослабится.