В Pfizer сообщили о запросе США на одобрение вакцины для детей до пяти лет

Ранее FDA обратилось к производителям вакцин с просьбой как можно скорее представить соответствующие документы на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса, которым часто заражаются дети.

"В связи с ростом числа госпитализаций детей младше пяти лет, заболевших COVID-19, наша общая с FDA цель заключается в том, чтобы подготовиться к будущим вариантам инфекции и дать родителям возможность защитить своих детей от этого вируса", - заявил глава Pfizer Альберт Бурла.

При этом он отметил, что для достижения "высокого уровня защиты" от инфекции детям нужны будут три дозы вакцины.

"Если мы получим разрешение на применение двух доз, родители получат возможность начать вакцинацию детей от COVID-19, ожидая одобрения применения третьей дозы", - пояснил Бурла.