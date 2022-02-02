ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Pfizer сообщили о запросе США на одобрение вакцины для детей до пяти лет

Новина українською →
США, Среда 02 февраля 2022 04:23
В Pfizer сообщили о запросе США на одобрение вакцины для детей до пяти лет Фото: Pfizer подала в США запрос на одобрение вакцины для детей до пяти лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech запросили у властей США одобрение на применение разработанной ими вакцины от коронавируса среди детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет. Документ направлен регулятору (FDA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Ранее FDA обратилось к производителям вакцин с просьбой как можно скорее представить соответствующие документы на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса, которым часто заражаются дети.

"В связи с ростом числа госпитализаций детей младше пяти лет, заболевших COVID-19, наша общая с FDA цель заключается в том, чтобы подготовиться к будущим вариантам инфекции и дать родителям возможность защитить своих детей от этого вируса", - заявил глава Pfizer Альберт Бурла.

При этом он отметил, что для достижения "высокого уровня защиты" от инфекции детям нужны будут три дозы вакцины.

"Если мы получим разрешение на применение двух доз, родители получат возможность начать вакцинацию детей от COVID-19, ожидая одобрения применения третьей дозы", - пояснил Бурла.

Напомним, в конце октября прошлого года в США разрешили вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Коронавирус
NEWS
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу