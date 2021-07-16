Pfizer или Sinovac: ученые выяснили, какая из вакцин лучше защищает от COVID

"Используя метод "золотого стандарта", известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, которые получили вакцину Pfizer, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27 ", говорится в сообщении.

Как отмечают исследователи Гонконгского университета, такие результаты могут свидетельствовать о "существенном различии в эффективности вакцины".

В то же время указано, что даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие.

Отмечено, что результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1422 человек, отвечают заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для Pfizer этот показатель составляет 95%, а Sinovac - 50,7%.