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Pfizer или Sinovac: ученые выяснили, какая из вакцин лучше защищает от COVID

Автор: Мария Кучерявец

Китайские ученые сравнили вакцины от Pfizer и CoronaVac. Выяснилось, что вакцина Pfizer в среднем дает в 10 раз больше антител к коронавирусу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Coronavirus Pandemic.

"Используя метод "золотого стандарта", известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, которые получили вакцину Pfizer, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27 ", говорится в сообщении.

Как отмечают исследователи Гонконгского университета, такие результаты могут свидетельствовать о "существенном различии в эффективности вакцины".

В то же время указано, что даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие.

Отмечено, что результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1422 человек, отвечают заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для Pfizer этот показатель составляет 95%, а Sinovac - 50,7%.

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