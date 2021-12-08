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В Pfizer считают, что бустерные прививки от COVID будут необходимы в течение многих лет

Автор: Валерия Полищук

Глава британского филиала фармацевтической компании Pfizer Бен Осборн считает, что бустерные прививки от COVID-19 придется делать в ближайшие несколько лет. Однако, по его словам, пока неизвестно, будут ли они требоваться каждые шесть месяцев или ежегодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Нам, вероятно, потребуются прививки от COVID-19 хотя бы раз в год", - заявил Осборн.

По его словам, для защиты от коронавируса ревакцинацию придется проходить как минимум в ближайшие годы. Осборн также допустил, что "бустеры" иногда придется делать раз в полгода.

Глава британского филиала Pfizer заявил о готовности разработать новый препарат против возникающих штаммов COVID-19.

Напомним, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится весной 2022 года.

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